Путин рассказал о войне "пещерных русофобов" с русским языком

Он отметил, что в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой.

Президент России Владимир Путин обеспокоен попытками некоторых стран сократить пространство русского языка и тем самым отправить его на перефирию. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства заявил, что войну русскому языку объявляют не только "пещерные русофобы", но и разного рода маргиналы "активно и агрессивно работают", националисты. По словам Путина, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой.

Российский лидер отметил, что совершенствование норм русского языка не должно идти революционным путем. По его мнению, важно не допустить "вульгарного упрощенчества" в пунктуации и орфографии.

Напомним, что 19 августа Верховный суд Украины ввел мораторий на "русскоязычный культурный продукт" во Львовской области. Под "русскоязычным культурным продуктом" подразумеваются песни, книги, фильмы, сериалы, театральные постановки и т.п. на русском языке.

Ранее мы писали, что Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО.

Видео: YouTube / SHOWTIME, CNN_1