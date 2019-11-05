Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО

Законопроект принят в первом чтении.

Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения. Законопроект, внесенный на рассмотрение депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, принят в первом чтении. Об этом пишет телеграм-канал "Мейстер" со ссылкой на источники в Госдуме.

Документ обязывает разработчиков с 1 июля 2020 года предустанавливать на отдельные виды устройств российское ПО. Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки определит правительство. Изменения коснутся смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией "смарт-ТВ".

Отмечается, что законопроект, в первую очередь, направлен на защиту прав потребителей. Во-вторых, он будет способствовать развитию российских ИТ-компаний и "поставит их в равную высококонкурентную среду" с зарубежными корпорациями.

Ранее мы писали, что Госдума сократила рабочий день для части россиянок.

Видео: YouTube / Aperture