Госдума сократила рабочий день для части россиянок

Работницы в сельской местности сохранят зарплату при сокращенном рабочем дне.

Госдума закрепила сокращенный рабочий день для жительниц сельской местности. Женщины в деревнях не должны трудиться более 36 часов за рабочую неделю. При этом уровень зарплаты у них останется прежним. Ранее им приходилось трудиться по 40 часов.

Отметим, что данная льгота регламентируется решением Верховного Совета РСФСР от 1990-го года. До настоящего времени право на сокращенный рабочий день не было закреплено официально. Депутаты решили на законодательном уровне "защитить женщин от риска снижения ЗП за укороченную неделю, а также недоплат за тяжелые условия труда.

Также закон регламентирует повышенную оплату труда, если рабочий день женщины будет разделен на части согласно трудовым условиям.

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

