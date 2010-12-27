Госдума сократила рабочий день для части россиянок

Госдума закрепила сокращенный рабочий день для жительниц сельской местности. Женщины в деревнях не должны трудиться более 36 часов за рабочую неделю. При этом уровень зарплаты у них останется прежним. Ранее им приходилось трудиться по 40 часов.
Отметим, что данная льгота регламентируется решением Верховного Совета РСФСР от 1990-го года. До настоящего времени право на сокращенный рабочий день не было закреплено официально. Депутаты решили на законодательном уровне "защитить женщин от риска снижения ЗП за укороченную неделю, а также недоплат за тяжелые условия труда.
Также закон регламентирует повышенную оплату труда, если рабочий день женщины будет разделен на части согласно трудовым условиям.
Ранее Piter.tv писал о том, что Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )