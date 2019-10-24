Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

Документ утверждает некоторые принципы школьного питания.

Нижняя палата российского парламента приняла законопроект о хорошем горячем питании школьников. Об этом говорится на сайте палаты.

Согласно тексту документа, вводится понятие "здоровое питание", утверждает его основные принципы и перечисляет особенности качественной еды для учеников младших классов.

Также документ запрещает использование при производстве школьной продукции сырье, при изготовлении которого использовались ГМО, пестициды, стимуляторы роста и прочие опасные для здоровья вещества.

Кроме того, родители учеников получают некоторые права согласно законопроекту: во-первых, контролировать детское меню, во-вторых, информировать школу или гимназию о состоянии здоровья своего ребенка, чтобы питание ему не навредило.

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Видео: YouTube / UATV Russian