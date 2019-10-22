Орешкин отчитался о снижении инфляции в стране

Руководитель Минэкономразвития рассказал об ожидаемых показателях инфляции.

Глава Минэкономразвития заявил, что инфляция по итогам 2019 года будет "гораздо ниже" прогноза МЭР в 3,8 процента. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на спикера. По словам Максима Орешкина, показатель "уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса". Также снижение стало результатом продолжающегося замедления в кредитовании населения

Эксперт считает, что остальные прогнозы ведомства на данный момент менять не стоит.

Мы пока придерживаемся тех цифр, которые у нас заложены добавил чиновник

Предположительно, инфляция к 2020 году уменьшится до 3 процентов, а в 2021-2024 годах - останется на уровне 4 процентов.

Ранее Piter.tv писал о том, что с 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Высшая школа экономики, Минэкономразвития России