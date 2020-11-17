Путин: риски обострения ситуации в Ираке сохраняются

Политик рассказал членам стран-участниц БРИКС об угрозах Ближнего Востока.

Владимир Путин заявил, что риски обострения ситуации в Ираке сохраняются. Об этом президент России рассказал в рамках выступления на форуме стран-участниц БРИКС. Политик предостерег членов заседания от сохраняющихся рисков на Ближнем Востоке.

Сохраняются риски обострения обстановки в Ираке, Ливане, Афганистане, в зоне Персидского залива….Опасная дестабилизация наблюдается на Ближнем Востоке и в Северной Африке, продолжаются вооруженные противостояния в Ливии и Йемене. Еще многое предстоит сделать для политического урегулирования в Сирии Владимир Путин, президент России

Российский лидер рассказал, что особую опасность для международного сообщества представляет наркотрафик и терроризм. Также эксперты фиксируют рост числа киберпреступлений.

Путин: Китай показал всему миру пример успешной борьбы с коронавирусом.