Путин: Китай показал всему миру пример успешной борьбы с коронавирусом

Глава РФ рассказал об открытости России к международному сотрудничеству по борьбе с распространением коронавируса.

Владимир Путин заявил, что Китай показал всему миру пример успешной и эффективной борьбы с коронавирусом. Об этом российский лидер рассказал представителям стран-участниц саммита БРИКС.

Китай первым столкнулся с этой угрозой, с пандемией коронавирусной инфекции, и продемонстрировал затем всему миру, что можно успешно с этим бороться...Результат, действительно, существенный, ясный, понятный, это хороший пример для других Владимир Путин, президент России

Политик рассказал, что странам БРИКС необходимо не закрываться друг от друга. Россия открывает свои государственные границы и научные учреждения для иностранных специалистов, а также готовы к сотрудничеству в сфере продвижения вакцин, обмена лекарственными препаратами от COVID-19. Владимир Путин поддержал инициативу Си Цзиньпина провести международный симпозиум по традиционной медицине.

БРИКС зарезервировал десять миллиардов долларов на борьбу с пандемией.

Видео: БРИКС