Инвестиционный портфель достигает 20 млрд долларов.

Новый банк БРИКС зарезервировал десять миллиардов долларов на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин в рамках выступления на саммите стран-участниц БРИКС. По словам политика, общий инвестиционный портфель на данный момент превышает 20 миллиардов долларов.

В нынешних условиях крайне востребована работа Нового банка развития. На борьбу с пандемией банком зарезервировано 10 млрд долларов. В целом же портфель инвестиционных проектов превышает 20 млрд долларов Владимир Путин, президент России

Глава РФ уточнил, что к настоящему моменту инвестиционный портфель БРИКС включает в себя 62 крупных проекта.

Путин: договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются.

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