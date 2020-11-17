В 2020 году из-за пандемии саммит БРИКС проходит в режиме видеоконференции.

Президент России Владимир Путин призвал ускорить создание центра разработки вакцин БРИКС. Заявление он сделал во время выступления на саммите объединения.

О чем мы по инициативе южноафриканских друзей, кстати говоря, условились. Владимир Путин, президент России

По его словам, это произошло два года назад.

Отметим, что в 2020 году из-за пандемии саммит БРИКС проходит в режиме видеоконференции.

Ранее Госдума приняла во II чтении законопроекты о верховенстве Конституции РФ.

Видео: БРИКС