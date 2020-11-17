Президент России Владимир Путин призвал ускорить создание центра разработки вакцин БРИКС. Заявление он сделал во время выступления на саммите объединения.
О чем мы по инициативе южноафриканских друзей, кстати говоря, условились.
Владимир Путин, президент России
По его словам, это произошло два года назад.
Отметим, что в 2020 году из-за пандемии саммит БРИКС проходит в режиме видеоконференции.
Ранее Госдума приняла во II чтении законопроекты о верховенстве Конституции РФ.
Видео: БРИКС
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