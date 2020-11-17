Госдума приняла во II чтении законопроекты о верховенстве Конституции РФ

В законную силу изменения вступят после официальной публикации.

Госдума России на пленарном заседании приняла во II чтении пакет законопроектов о верховенстве Конституции РФ. Ранее соответствующие инициативы в нижнюю палату парламента внес президент Владимир Путин. Документы направлены на установление на территории государства приоритета Основного закона РФ над международными соглашениями и постановлениями межгосударственных органов.

В общей сложности поправки вносятся в более чем 110 законодательных актов,а также шесть кодексов. Проекты закрепляют нормы соотношения законодательства РФ и норм международного права. Депутаты отказались от истолкования международных правил в том виде, в которых они противоречат российской Конституции. Отмечается, что существенные правки в документ не вносились. В силу изменения вступят с момента их официального опубликования.

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