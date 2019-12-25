Сенатор предложил провести ревизию корпораций и институтов развития регионов

В 2018 году заработная плата генерального директора некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" составляла миллион рублей в месяц.

Сенатор, глава комитета Совфеда по экономической политике, Андрей Кутепов предложил премьер-министру России Михаилу Мишустину провести ревизию корпораций и институтов развития регионов. Сейчас в стране их насчитывается более 30.

По его словам, мониторинг сенаторского комитета показал необходимость проведения ревизии таких институтов.

С целью повышения их эффективности и сокращения расходов на их содержание. Андрей Кутепов, сенатор

Он подчеркнул, что накануне Совет Федерации выпустил постановление, в котором правительству рекомендовали обеспечить прозрачность работы госкорпорации развития ВЭБ.РФ, а также автономной некоммерческой организации "Агентство инвестиционного развития", чтобы оценить их эффективность.

Кутепов отметил, что в 2018 году заработная плата генерального директора некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" составляла миллион рублей в месяц. При этом далеко не у всех моногородов есть такой месячный бюджет.

Ранее Госдума утвердила кандидатуру Шульгинова для назначения главой Минэнерго.

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