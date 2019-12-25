Госдума приняла законопроект, повышающий возраст молодежи до 35 лет

Документ рассмотрен в первом чтении.

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, повышающий возраст молодежи до 35 лет. Разработчики инициативы рассказали, что документ даст возможность увеличить численность граждан в данной категории на 12,7 млн человек и возрастет до 41 млн.

Депутаты рассказали, что проект создает фундамент по регулированию отношений на федеральном, региональном и муниципальных уровнях в сфере молодежной политики. Документ закрепит понятийный аппарат. Будут определены такие термины как "молодежь", "молодая семья", "молодежные общественные объединения".

Будут расширены возрастные ограничения. Сейчас молодежью считаются люди от 14 до 30 лет. Благодаря увеличению возраста до 35 лет большее количество людей смогут воспользоваться мерами поддержки населения.

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Фото: Piter.tv