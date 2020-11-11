Володин призвал не сравнивать Госсовет с ЦК КПСС

Госдума ранее приняла законопроект о Госсовете в первом чтении.

Вячеслав Володин призвал не сравнивать Госсовет с Центральным комитетом КПСС. Об этом председатель Госдумы России заявил депутатам во время пленарного заседания. Спикер напомнил, что партийный советский орган нес ответственность за распад страны. Ранее Госсовет с ЦК КПСС сравнил представитель партии "Справедливая Россия" Федот Тумусов.

Вообще исходите из того, что все структуры, которые допустили развал страны, не могут браться за пример. Понятно, кому-то это соль на рану. Но, коллеги, исходите из этого: страну разрушили, развалили. Те, кто там работал и формировал эти органы, не могут быть образцом Вячеслав Володин, председатель Госдумы России

Парламентарий призвал коллег смотреть в будущее, изучать прошлое, а также лучше выбирать, но не копировать. По мнению Володина, Госсовет должен помочь развивать государство, а также защищать его от вызовов.

Госдума повысила НДФЛ на доходы выше пяти миллионов рублей.

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