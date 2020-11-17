Путин: договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются

Президент России выступил на саммите стран-участниц БРИКС.

Владимир Путин заявил, что договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются. Об этом российский президент сообщил на саммите БРИКС. Политик отметил, что это создает условия для урегулирования конфликта между Баку и Ереваном на справедливой основе.

Важно, что договоренности соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется...созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе в интересах как азербайджанского, так и армянского народов Владимир Путин, президент России

Глава государства уточнил, что Москва предприняла самые активные действия для того, чтобы помочь сторонам конфликта остановить вооруженные действия в регионе. Путин добавил, что России удалось побудить дружественные ей государства пойти на компромисс. Договоренности зафиксированы в трехстороннем соглашении между РФ, Азербайджаном и Арменией.

Госдума приняла во II чтении законопроекты о верховенстве Конституции РФ.

Видео: БРИКС