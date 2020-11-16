Путин назвал сложной ситуацию с наркотиками в России

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности назвал сложной ситуацию с наркотиками в России.
При этом глава государства подчеркнул, что в борьбе с наркоманией в России появились определённые результаты — количество наркопотребителей в стране за десять лет сократилось на четверть.
Путин потребовал активнее и эффективнее бороться с данной проблемой и подчеркнул, что она носит "латентный" характер.
Ранее Путин призвал разоблачать ложь о безопасном употреблении легких наркотиков.
Видео: kremlin.ru
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