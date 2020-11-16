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Путин назвал сложной ситуацию с наркотиками в России

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Он потребовал активнее и эффективнее бороться с данной проблемой.

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности назвал сложной ситуацию с наркотиками в России.

При этом глава государства подчеркнул, что в борьбе с наркоманией в России появились определённые результаты — количество наркопотребителей в стране за десять лет сократилось на четверть. 

Путин потребовал активнее и эффективнее бороться с данной проблемой и подчеркнул, что она носит "латентный" характер.

Ранее Путин призвал разоблачать ложь о безопасном употреблении легких наркотиков.

Видео: kremlin.ru

Теги: наркомания, наркотики, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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