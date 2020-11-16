Путин назвал сложной ситуацию с наркотиками в России

Он потребовал активнее и эффективнее бороться с данной проблемой.

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета безопасности назвал сложной ситуацию с наркотиками в России.

При этом глава государства подчеркнул, что в борьбе с наркоманией в России появились определённые результаты — количество наркопотребителей в стране за десять лет сократилось на четверть.

Путин потребовал активнее и эффективнее бороться с данной проблемой и подчеркнул, что она носит "латентный" характер.

Ранее Путин призвал разоблачать ложь о безопасном употреблении легких наркотиков.

Видео: kremlin.ru