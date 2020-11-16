Президент России Владимир Путин призвал разоблачать ложь о безопасном употреблении легких наркотиков.
О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду.
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что говорить о проблеме наркотиков нужно откровенно и подчас жёстко. Так глава государства заявил, что нужно разоблачать ложь о "так называемом безопасном и цивилизованном" употреблении легких наркотиков. Путин считает, что в эту работу должны включаться общественные и благотворительные организации. По его словам, многие из них обладают большим опытом профилактики наркозависимости и социальной реабилитации наркоманов.
Ранее Путин потребовал усилить контроль за работой частных наркоцентров.
Видео: kremlin.ru
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