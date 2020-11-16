Он считает, что говорить о проблеме наркотиков нужно откровенно и подчас жёстко.

Президент России Владимир Путин призвал разоблачать ложь о безопасном употреблении легких наркотиков.

О беде, которая может подстерегать каждого, нужно говорить правду. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что говорить о проблеме наркотиков нужно откровенно и подчас жёстко. Так глава государства заявил, что нужно разоблачать ложь о "так называемом безопасном и цивилизованном" употреблении легких наркотиков. Путин считает, что в эту работу должны включаться общественные и благотворительные организации. По его словам, многие из них обладают большим опытом профилактики наркозависимости и социальной реабилитации наркоманов.

Ранее Путин потребовал усилить контроль за работой частных наркоцентров.

Видео: kremlin.ru