Путин потребовал усилить контроль за работой частных наркоцентров

В первом полугодии 2020 года количество только зафиксированных преступлений, связанных с наркотиками, выросло почти на 70%.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности потребовал усилить контроль за работой частных наркоцентров. По его словам, среди торговцев наркотиками всё популярнее становятся бесконтактные способы расчётов.

Преступники стараются максимально скрыть, законспирировать свою деятельность. Владимир Путин, президент России

По его словам, пандемия и период самоизоляции даже ускорила эти тенденции. Путин подчеркнул, что в первом полугодии 2020 года количество только зафиксированных преступлений, связанных с наркотиками, выросло почти на 70%.

Глава государства отметил, что это пример того, как новые технологии работают во зло, а не во благо. Он призвал искать более эффективные метода борьбы с подобными преступлениями.

Ранее Мишустин назвал причину роста случаев коронавируса в регионах.

Видео: kremlin.ru