Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал причину роста случаев коронавируса в регионах. По его словам, это связано с тем, что там своевременно не вводят ограничительные меры.
Это ставит под угрозу жизни и здоровье людей.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Он подчеркнул, что несвоевременность решений приводит к нагрузке системы здравоохранения.
Ранее Мишустин сообщил, что Путин поддержал разработку национального проекта в сфере туризма.
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