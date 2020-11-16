Несвоевременность решений приводит к нагрузке системы здравоохранения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал причину роста случаев коронавируса в регионах. По его словам, это связано с тем, что там своевременно не вводят ограничительные меры.

Это ставит под угрозу жизни и здоровье людей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он подчеркнул, что несвоевременность решений приводит к нагрузке системы здравоохранения.

Ранее Мишустин сообщил, что Путин поддержал разработку национального проекта в сфере туризма.

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