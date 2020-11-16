Мишустин сообщил, что Путин поддержал разработку национального проекта в сфере туризма

Сейчас не все туристические операторы, гостиницы, выставочные залы и музеи могут работать.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Владимир Путин поддержал разработку национального проекта в сфере туризма. Он отметил, что развитие внутреннего туризма — один из важнейших вопросов в данный момент.

Сейчас ситуация в отрасли непростая. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он отметил, что сейчас не все туристические операторы, гостиницы, выставочные залы и музеи могут работать из-за пандемии коронавируса. При этом в туротрасли заняты миллионы людей — она стимулирует экономику во многих регионах, развитие смежных сфер, создаёт рабочие места.

Ранее Мишустин предложил провести оптимизацию штата госслужащих.

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