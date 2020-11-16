Реформа должна пройти с 1 января по 1 апреля 2021 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил провести оптимизацию штата госслужащих. Инициативу, по его мнению, можно реализовать с 1 января по 1 апреля 2021 года. Заявление глава кабмина сделал на совещании со своими заместителями.

Мишустин подчеркнул, что откладывать реформу государственного управления больше нельзя. Для её проведения будет создана специальная рабочая группа. По словам премьера, отстроить систему госуправления следует отстроить быстро и качественно - в соответствии с поручениями главы государства.

Ранее Мишустин представил правительству новых министров.

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