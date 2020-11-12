В правительстве состоялось первое заседание кабмина в обновленном составе.

Михаил Мишустин представил правительству новых министров. Премьер-министр провел первое заседание кабинета министров в обновленном составе. Чиновник отметил, что новые коллеги имеют опыт решения сложных вопросов. Он призвал их приложить все усилия для выполнения поставленных задач.

Коллеги, поздравляю вас с назначением на эти ответственные посты. Все вы имеете большой опыт решения сложных вопросов, хорошо осознаете серьезность стоящих перед нами задач. Надо приложить все усилия, чтобы их выполнить Михаил Мишустин, премьер-министр России

Напомним, что Госдума утвердила предложенные Мишустиным кандидатуры на пост министров. Должность главы Минэнерго занял руководитель "Русгидро" Николай Шульгинов. Минтрансом будет управлять глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, Минприроды - Александр Козлов, Минстроем - Ирек Файзуллин, Минвостокразвития - Алексей Чекунков.

Мишустин назвал важным мониторить цены на продукты и лекарства.

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