Мишустин назвал важным мониторить цены на продукты и лекарства

Глава правительства рассказал о минимизации рисков из-за коронавируса.

Михаил Мишустин назвал важным мониторить цены на продукты, лекарства и товары первой необходимости. Об этом премьер-министр России рассказал коллегам на заседании правительства в обновленном составе министров.

Важно минимизировать возможные потери в том числе через адресную государственную поддержку и социальные выплаты, а также мониторить ситуацию с ценами на товары первой необходимости, продукты и лекарства. Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем право их подвести Михаил Мишустин, премьер-министр России

По словам чиновника, кабинету министров необходимо сделать все от него зависящее, чтобы решить проблемы, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса. Мишустин заметил, что именно этого от правительства требует президент Владимир Путин.

Мишустин: на выплаты нуждающимся семьям с детьми направят 123 млрд рублей.

Видео: Правительство России