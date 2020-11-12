Мишустин рассказал о новых задачах правительства

Глава правительства провел заседание с обновленным кабинетом министров.

Михаил Мишустин рассказал, как минимизировать потери от коронавируса. Об этом премьер-министр России рассказал коллегам на заседании кабинета министров, проведенном первый раз в обновленном составе. По словам спикера, правительство должно действовать как единая команда, состоящая из профессионалов своего дела. Он призвал чиновников к пониманию той ответственности, которую на них возложило государство.

Все наши действия должны быть сейчас направлены на повышение эффективности исполнительной власти...Президентом были определены цели развития на ближайшие 10 лет, уже идет реализация общенационального плана действий в сложных условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник считает, что госуправление должно функционировать как слаженный механизм, а правительство взять на себя обязательства за формирование будущего страны. Для минимизации потерь, по мнению Мишустина, необходимо оказать адресную поддержку населения и бизнесу, а также контролировать ситуацию, связанную с ценами на товары первой необходимости.

Для части предприятий из-за коронавируса продлят налоговые каникулы.

Видео: Правительство России