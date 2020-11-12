Программа завершится в конце 2020 года.

Для части предприятий из-за коронавируса продлят "налоговые каникулы". Об этом на заседании кабинета министров рассказал глава правительства Михаил Мишустин. Премьер-министр РФ отметил, что "налоговые каникулы" для предприятий малого и среднего бизнеса продлятся до конца 2020 года, но только для определенных направлений. Соответствующее постановление уже подписано.

По поручению президента правительство продлевает "налоговые каникулы" для бизнеса. Такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник рассказал, что продление "налоговых каникул" коснется предприятий в областях культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, развлекательных и спортивных сфер, организации выставок и конференций.

Возглавлявший ФАС Артемьев может стать помощником Мишустина.

Видео: Правительство России