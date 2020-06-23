Продление программы поддержки поможет охватить большее количество бизнесов.

Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлили до 1 июля. Такое решение приняли в правительстве России. Это поможет расширить поддержку бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на источники в министерстве финансов.

Напомним, что предприятия, занятые в пострадавших отраслях, смогут претендовать на налоговые каникулы и льготные кредиты, а также на выплату одного МРОТ на каждого сотрудника.

В правительстве считают, что продление программы поддержки поможет охватить большее количество бизнесов. На данный момент мерами мерами помощи воспользовалось около 1,3 миллиона предприятий. Из бюджета на эти цели было потрачено 42 миллиарда рублей.

Ранее мы рассказывали, что российские чиновники стали "рекордсменами" по коррупции.

Видео: government.ru