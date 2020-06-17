Практику изъятия коррупционных активов госслужащих высоко оценили в ООН.

Российские чиновники стали "рекордсменами" по коррупции. В 2019 году у них удалось изъять в 70 раз больше коррупционных активов по сравнению с 2018 годом. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на Генерального прокурора Игоря Краснова.

По его словам, надзорные органы за прошлый год смогли изъять 20 миллиардов рублей в пользу государства. Тогда как в 2018 году эта сумма составила 311 миллионов рублей.

Краснов отметил, что практику изъятия коррупционных активов госслужащих высоко оценили в ООН. Генпрокурор добавил, что каждый год в России выявляется всё больше коррупционных преступлений. Довольно часто, считает он, оказывается давление на бизнес — почти каждое 20-е дело против предпринимателей оказывается незаконным.

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Видео: YouTube / Максим Кац