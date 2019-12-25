Слепаков высмеял борьбу с коррупцией в России

Он пошутил, что коррупция в нашей стране "давно и безвозвратно побеждена".

Продюсер и автор сценария сериала "Домашний арест" Семен Слепаков посмеялся в ответ на вопрос об актуальности сюжета о коррупции и наказании за нее. Он саркастично заявил, что коррупция в нашей стране давно и безвозвратно побеждена", поэтому "Домашний арест" – это просто исторический экскурс в прошлое. Об этом пишет "Лента.ру".

Слепаков пошутил, что благодаря сериалу зритель сможет увидеть изменения, которые произошли в стране за эти годы. В заключении он добавил, что и раньше коррупции тоже не было, поэтому "этот сериал вообще является жанром фэнтези".

Премьера сериала "Домашний арест" с Павлом Деревянко и Александром Робаком состоится на телеканале ТНТ 17 февраля. Ранее он был доступен только для подписчиков видеоплатформы Premier.

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