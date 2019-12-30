Актеры "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе

Их было минимум две.

Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.

Шоумены вспомнили два случая, когда вопросы решались "на кулаках". Первый случай произошел еще в начале 2000-х годов. Тогда Исаев и Ярица подрались из-за того, что Исаев назвал своего коллегу "козлом" во время репетиции.

Второй инцидент произошел на свадьбе Дмитрия Брекоткина. Сергей Исаев и Андрей Рожков начали драться, так как выяснили, кто же лучше всего подходит на роль свидетеля. Драчунов разнимал сам Брекоткин. Когда его мама зашла и увидела это, комики прикинулись, что репетируют номер.

Ранее "Уральские пельмени" потребовали 200 миллионов рублей от экс-директора.

Видео: Instagram/ rozhkovandrey_official, isaevsergey