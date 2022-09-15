По его словам, драки между футболистами могут быть во время или после тренировки.

Нападающий "Динамо" и сборной России по футболу Федор Смолов признался, что дрался с партнером по команде. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Насти Ивлеевой.

Футболист не уточнил, с кем именно и в какой команде у него была драка. По его словам, каждый игрок с кем-либо мог драться. Также Смолов добавил, что драки между футболистами могут быть во время или после тренировки.

Ранее Смолов рассказал о том, как бороться с похмельем.

Видео: YouTube / НАСТЯ ИВЛЕЕВА