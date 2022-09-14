По словам футболиста, способы борьбы с похмельем зависят от времени года.

Нападающий "Динамо" и сборной России по футболу Федор Смолов рассказал о том, как бороться с похмельем. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Насти Ивлеевой.

По словам Смолова, способы борьбы с похмельем зависят от времени года. Футболист отметил, что в отпуске с этим не бороться, а просто выпить пива. Он также посоветовал пить "Боржоми" и принимать "Энтеросгель".

Лучше просто не бухать и все. Федор Смолов, нападающий "Динамо"

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Видео: YouTube / НАСТЯ ИВЛЕЕВА