Нападающий "Динамо" и сборной России по футболу Федор Смолов рассказал о том, как бороться с похмельем. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Насти Ивлеевой.
По словам Смолова, способы борьбы с похмельем зависят от времени года. Футболист отметил, что в отпуске с этим не бороться, а просто выпить пива. Он также посоветовал пить "Боржоми" и принимать "Энтеросгель".
Лучше просто не бухать и все.
Федор Смолов, нападающий "Динамо"
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Видео: YouTube / НАСТЯ ИВЛЕЕВА
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