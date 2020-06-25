Нурмагомедов выбрал между футболом и MMA

Спортсмен рассказал о буллинге в Дагестане.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выбрал между футболом и смешанными единоборствами (MMA). Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции, которая опубликована на YouTube-канале Eman Channel. По мнению россиянина, если бы он родился в Англии, то выбрал бы профессиональную карьеру, связанную с футболом.

Мне нравится футбол. Он вообще гораздо лучше ММА. Люди задают вопрос: "А почему ты тогда стал бойцом смешанных единоборств?" Честно говоря, это случайность. Думаю, это произошло из-за того, что я родился и вырос в Дагестане. Хабиб Нурмагомедов, спортсмен

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов сравнил американские и британские школы с дагестанскими. Он уточнил, что если вы недостаточно сильный, то находясь в Дагестане вы постоянно будете испытывать проблемы. При этом спортсмен отметил, что за границе нет буллинга, в отличие от его родины.

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Фото и видео: YouTube / Eman Channel