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Рожков показал первое выступление "Уральских пельменей" в КВН

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Молодые юмористы играли в Высшей лиге.

Один из фронтменов юмористического телевизионного проекта "Уральские пельмени" Андрей Рожков показал первое выступление творческого коллектива в рамках КВН. Еще молодые артисты выходили на сцену Высшей лиги. Напомним, что шоу остается одним из самых просматриваемых в России. 

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Стоит уточнить, что уже самое первое выступление юмористов из "Уральских пельменей" смогло привлечь сердца миллионов зрителей.

Звезда "Уральских пельменей" рассказал о не понравившемся ему номере коллектива.

Фото и видео: Telegram / Андрей Рожков

Теги: андрей рожков, квн, уральские пельмени
Категории: Тема дня,

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