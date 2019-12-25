Звезда "Уральских пельменей" рассказал о не понравившемся ему номере коллектива

Андрей Рожков оценил сценку из шоу "Рожков в такси".

Звезда юмористического телевизионного коллектива "Уральских пельменей" рассказал о не понравившемся ему номере коллектива. Андрей Рожков в рамках собственного блога, запущенного на платформе "Яндекс.Дзен", поделился информацией о создании сценического номера про таксиста. По словам комика, изначально ему не понравился сюжет истории, получившее название "Рожков в такси". Речь идет о сценке, в которой водитель узнает артиста и начинает надоедать ему с просьбами и вопросами.

Андрей Рожков уточнил, что идея номера принадлежит одному из авторов и участников команды Даниилу Пяткову. Сам он исполнил роль таксиста. Звезда шоу не стал объяснять, почему ему не пришлась по душе сценка. При этом он напомнил зрителям о том, что номер взят из жизни.

Мы вообще очень часто берем идеи для номеров из жизни. Андрей Рожков, актер

Лебедев раскритиковал российский стендап.

Фото и видео: Дзен Видео