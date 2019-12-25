Звезда "Уральских пельменей" рассказал о не понравившемся ему номере коллектива

Звезда юмористического телевизионного коллектива "Уральских пельменей" рассказал о не понравившемся ему номере коллектива. Андрей Рожков в рамках собственного блога, запущенного на платформе "Яндекс.Дзен", поделился информацией о создании сценического номера про таксиста. По словам комика, изначально ему не понравился сюжет истории, получившее название "Рожков в такси". Речь идет о сценке, в которой водитель узнает артиста и начинает надоедать ему с просьбами и вопросами.
Андрей Рожков уточнил, что идея номера принадлежит одному из авторов и участников команды Даниилу Пяткову. Сам он исполнил роль таксиста. Звезда шоу не стал объяснять, почему ему не пришлась по душе сценка. При этом он напомнил зрителям о том, что номер взят из жизни.
Мы вообще очень часто берем идеи для номеров из жизни.
Андрей Рожков, актер
Лебедев раскритиковал российский стендап.
Фото и видео: Дзен Видео
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все