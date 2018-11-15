Творческое объединение судится с бывшим руководителем за товарный знак.

"Уральские пельмени"потребовали 200 миллионов рублей от экс-директора. Об этом сообщили "РИА Новости". Творческое объединение хочет получить деньги с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ). Фирма является подконтрольной бывшему директору шоу Сергею Нетиевскому. Предварительное слушание по данному разбирательству состоится 19 февраля.

Также сторона истца требует запретить ответчику использовать обозначение, схожее с товарным знаком шоу. Товарный знак зарегистрирован в 2015 году другое компанией Нетиевского - First Hand Media. Позже организация передала исключительные права на бренд "Уральским пельменям". Знак зарегистрирован для таких услуг как реклама, развлечения, одежда, компьютерные устройства.

Ранее Piter.tv писал о том, что Ургант высмеял "Уральских пельменей" из-за роста цен на водку.