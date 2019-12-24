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Ургант высмеял "Уральских пельменей" из-за роста цен на водку

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Телеведущий заявил, что это "подло" повышать стоимость водки 1 января.

Телеведущий Иван Ургант в программе "Вечерний Ургант" высмеял "Уральских пельменей", обсуждая новость о росте цен на водку с 1 января 2020 года. Стоимость этого крепкого напитка в начале года должна вырасти с 215 до 230 рублей за пол-литра.  

Шоумен заявил, что это "подло" повышать цены на водку с 1 января. "Выбрали день, когда мы беззащитны. Всей страной скажем хором "эээээ", - пошутил Ургант. Он уверен, что это небольшое увеличение стоимости может привести к серьезным последствиям. Ведущий заявил, что Дни города станут грустными, люди перестанут смеяться на концертах "Уральских пельменей", и гонорар Билана вырастет на 15 рублей.

Ранее "Уральские пельмени" рассказали, почему ушла Михалкова.

Теги: иван ургант, рост цен, уральские пельмени
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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