"Уральские пельмени" рассказали, почему ушла Михалкова

По словам юмористов, девушку больше волновала внешность, а не юмор.

Участники "Уральских пельменей" рассказали, почему из проекта ушла одна из самых ярких и знаменитых участниц Юлия Михалкова. По словам юмористов, девушку беспокоила только внешность. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Коллега Михалковой Роман Постовалов заявил, что у каждой девочки в шоу свои цели. "Ксюша (Ксения Корнеева – прим. Ред.) умеет быть смешной, и ей это нравится". А у Юлии, по его мнению, наступила стадия, когда в приоритете не юмор, а внешность. "Она больше думает, как волосы лежат, как ногти блестят", - отметил Постовалов.

Сама Михалкова заявила, что покинула проект из-за того, что переросла его. Она отметила, что ей предлагали варианты, просили остаться, однако в мыслях актриса "была уже далеко".

Видео: Instagram / mihalkova