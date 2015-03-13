Комик Борисов рассказал о зарождении стендапа и сегодняшнем юморе в России

По словам Борисова, о кризисе юмора говорить не придется.

Основатель российского стендапа Антон Борисов рассказал об особенностях русского юмора, уникальности КВН и борьбе со стрессом. Об этом пишет "Петербург2".

По словам Борисова, о кризисе юмора говорить не придется. Он говорит, что "юмор – это как раз то чувство, которое позволяет человеку справляться со стрессом и трудностями". Так, в основе любой репризы лежит конфликт: личностный, социальный, бытовой, межконфессиональный. На вопрос о том, почему в последнее время юмор пользуется популярностью Борисов ответил, что это "средства защиты от ограничений".

Он добавил, что выступления западных комиков были очень успешными, ведь на них приходили только те, кто их знал. На некоторых концертах, рассказывает Борисов, даже ставили будку для синхронного перевода. На концертах с переводом было две волны смеха: первыми смеялись те, кто понимал язык, чуть позже те, кто услышал перевод. Комику приходилось это учитывать и делать паузы, ломая ритм выступления.

Ранее в хосписе для диких животных рассказали, почему их новая подопечная слепая тигрица Аврора не сможет общаться с сородичами. Животное ослепло из-за опухоли. Ей уже сделали необходимую операцию, жизни зверя ничего не угрожает.

Фото: phxere

