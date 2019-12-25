Против стендапера Долгополова могут возбудить уголовное дело

Его хотят обвинить по статье о реабилитации нацизма.

В Прокуратуре инициировали проверку в отношении стендап-комика Александра Долгополова. Речь идет о возможном возбуждении уголовного дела из-за "реабилитации нацизма". Об этом пишет в телеграм-канале Прокуратура Москвы.

Внимание сотрудников привлекла запись одного из выступлений комика. На видеозаписи, подчеркивают в Прокуратуре, он оскорбил ветеранов Великой Отечественной войны и память защитников страны. Своим высказыванием стендапер мог приуменьшить совершенный героями подвиг.

Публично сделал заявление, направленное на оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также умаление значения совершенного ими подвига. Сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы

По результатам проверки могут возбудить уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма".

Ранее сообщалось, что в Дубае стендапер Нурлан Сабуров попросил зрителей не снимать его выступление на видео.

Фото: Magnific