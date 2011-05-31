В хосписе для диких животных рассказали, почему их новая подопечная слепая тигрица Аврора не сможет общаться с сородичами

Животное ослепло из-за опухоли. Ей уже сделали необходимую операцию, жизни зверя ничего не угрожает.

Стало известно, почему тигрица Аврора, которую привезли в хоспис для диких животных "Дом тигра", не сможет подружиться с сородичами. Выяснилось, что хозяин содержал особь в ненадлежащих условиях в Саратове, из-за чего она не умеет общаться с большими кошками. Об этом "Невским Новостям" рассказала ветеринар учреждения Яна Олейник.

Аврора обречена на одиночества, потому что является депривантом. Она не понимает сигналов других тигров, не умеет взаимодействовать с ними.

Животное ослепло из-за опухоли. Ей уже сделали необходимую операцию, жизни зверя ничего не угрожает. Аврора прекрасно ест, бегает, прыгает и играет. Она хорошо знает свою территорию.

Особь не может общаться с другими постояльцами хосписа, но зато любит взаимодействовать с людьми. Тигрица обладает ласковым нравом, добрая, не боится людей.

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Фото: Телеграм / Дом Тигра / Tiger House