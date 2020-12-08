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На городском кладбище животных в Петербурге открыли памятник коту Кузе
Сегодня, 18:20
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На городском кладбище животных в Петербурге открыли памятник коту Кузе

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Горожане принесли Кузе цветы и маленьких игрушечных зверушек. Активисты рассказали, что памятники животным заставляют людей задуматься о бережном отношении к братьям нашим меньшим.

Сегодня, 6 ноября, на  городском кладбище животных в Петербурге состоялось открытие памятника коту Кузе, которого в августе 2021 года убили живодеры. Об этом сообщили в группе зоозащитников, которые стали инициаторами создания памятника. 

Горожане принесли Кузе цветы и маленьких игрушечных зверушек. Активисты рассказали, что памятники животным заставляют людей задуматься о бережном отношении к братьям нашим меньшим. Такие объекты будут всегда привлекать внимание, они  не забудутся, как посты в социальных сетях.

В августе 2021г его зверски замучили садисты Громович и Лаврентьев. Общественность добилась реальных уголовных сроков для живодеров,а Кузя стал символом победы над злом.

Группа " Открытие памятника Кузе в Санкт-Петербурге"

Памятник был открыт на деньги неравнодушных россиян. Организаторы планируют и дальше вести группу, посвященную замученному Кузе. Теперь здесь будут публиковать макеты плакатов, в которых будут подниматься проблемы из жизни уличных животных.

Ранее на Piter.tv: эксперты рассказали, как помочь бездомным животным пережить холода.

Фото: ВКонтакте / Открытие памятника Кузе в Санкт-Петербурге

Теги: живодеры, замучили кота, зоозащита, кот кузя, памятник кузе в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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