Эксперт рассказала, могут ли наказать двух женщин, которые бросили собаку на улице в Мурино

Директор Фонда защиты городских животных объяснила Piter.tv, как прохожие могут помочь животным, которые оказались в беде.

В Мурино две женщины привязали поводок собаки к столбу и бросили животное на улице. Пса приютили прохожие. Очевидцы рассказали, что питомец сильно замерз.

Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева рассказала Piter.tv, понесут ли хозяева ответственность за то, что выбросили домашнее животное.

К сожалению, ничего этим владельцам животного за такой поступок не будет. Рассматриваемые поправки Минприроды закрепляют отношение к животным как к вещам, имеющим владельца. Екатерина Дмитриева, директор Фонда защиты городских животных

По словам эксперта, если бы животное погибло, то хозяина бы привлекли к юридической ответственности. Ему бы вменяли статью 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными".

Екатерина Дмитриева призвала неравнодушных горожан спасать животных, которые находятся в беде. Она рассказала, как любой неравнодушный прохожий может помочь животному, оказавшемуся в беде.

Брошенных собак и кошек могут обидеть на улице. Также их могут забрать люди с недобрыми намерениями. Иногда люди видят животное в беде, звонят волонтерам, сообщают местонахождение питомца и проблему, а затем уходят. В это время с собакой или кошкой может произойти что-то еще более страшное. Поэтому взрослому человеку, который обеспокоен судьбой животного, лучше немного придержать несчастное существо рядом, дождаться волонтеров, а затем передать им подопечного. Екатерина Дмитриева, директор Фонда защиты городских животных

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