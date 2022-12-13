В поселке Песочный мужчина избил собаку во время выгуливания

Сейчас пес находится на передержке. Он ищет нового хозяина, который станет его другом и защитой.

В поселке Песочный мужчина избил собаку. Он отлупил пса во время прогулки. Инцидент попал на запись с камер наблюдения. Ролик опубликовали в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Сейчас бедное животное находится на передержке. Собака ищет нового хозяина, который будет его любить. Добавим, что пес смог убежать от агрессивного владельца. Вероятно, мужчина сам отпустил собаку.

По версии горожан, хозяин пушистого друга был пьян. Петербуржцы в комментариях к посту осудили живодера.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге полицейские начали проверку после нападения питбуля на ребенка.

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