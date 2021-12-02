В Петербурге нашелся хозяин выброшенных в колодец собак

Владельцы питомцев игнорировали обращения людей, которые спасли животных.

В субботу, 26 ноября, в Ольгино подростки нашли в колодце собак и позвонили в 112. Спасатели вытащили из углубления двух крошечных породистых животных. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Одна убежала, второй вот. С виду китайская хохлатая, но это не точно. Есть ошейник (серебряная цепь). Если выкинули – ищем, кто пристроит в семью. Если были на самовыгуле – хозяин, отзовись. Антон Панфилов

Как рассказали горожане, которые сейчас устраивают судьбу собак, с владельцами животных не удалось связаться. Их нашли, но хозяева просто не открыли дверь, звонки они тоже игнорируют.

Одного из питомцев пристроили в добрые руки. Теперь пес будет жить в семье.

Ранее на Piter.tv: на Народной улице питбули разорвали болонку на глазах у людей.

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