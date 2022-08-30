ДТП со смертельным исходом произошло в Ольгино

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Вечером 26-го сентября в районе 20-ти часов в поселке Ольгино произошло смертельное ДТП. Пострадавшие – пешеход и мотоциклист – столкнулись на пересечении Вокзальной улицы и Ключевого проспекта, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной версии произошедшего, водитель лет 25-ти на мотоцикле "Triumh" совершил наезд на переходившего дорогу мужчину лет сорока в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. После столкновения мотоциклист не справился с управлением и упал с байка, что и послужило причиной его гибели. В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о дорожном конфликте, в ходе которого таксист угрожал перцовым баллончиком.

Фото: Telegram / Петербургская полиция