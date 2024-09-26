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В дорожном конфликте в Ексолово таксист применил газовый баллончик

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Содержимое баллончика мужчина распылил в сторону женщины и ее детей.

Правоохранители Всеволожска проводят проверку обстоятельств дорожного конфликта с применением газового баллончика, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 26 сентября. 

В полицию днем 24 сентября поступило сообщение о том, что около дома 44 в деревне Ексолово неизвестный из газового баллончика распылил газ в сторону женщины и ее детей. По подозрению в причастности к этим действиям был задержан 48-летний таксист, проживающий в Буграх. В отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство. 

До настоящего времени к полицейским с заявлением потерпевшая не обращалась, телефонограмм из медицинских учреждений не поступало. Газовый баллончик изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: газовый баллончик, дорожный конфликт, ексолово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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