В дорожном конфликте в Ексолово таксист применил газовый баллончик

Содержимое баллончика мужчина распылил в сторону женщины и ее детей.

Правоохранители Всеволожска проводят проверку обстоятельств дорожного конфликта с применением газового баллончика, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 26 сентября.

В полицию днем 24 сентября поступило сообщение о том, что около дома 44 в деревне Ексолово неизвестный из газового баллончика распылил газ в сторону женщины и ее детей. По подозрению в причастности к этим действиям был задержан 48-летний таксист, проживающий в Буграх. В отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

До настоящего времени к полицейским с заявлением потерпевшая не обращалась, телефонограмм из медицинских учреждений не поступало. Газовый баллончик изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: стрельба на детской площадке в Петербурге стала уголовным делом.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти