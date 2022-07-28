Стрельба на детской площадке в Петербурге стала уголовным делом

Пострадала 14-летняя горожанка.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении подростков, которые стреляли в девушку из пневматического пистолета на детской площадке. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 23 сентября в полицию Красносельского района от 16-летней горожанки поступила информация о том, что на детской площадке около дома 152 по проспекту Ветеранов мальчики стреляют в нее и подругу из "пневмата". Стрелками оказались ученики девятого класса в возрасте 15 и 16 лет.

Пострадала 14-летняя девушка, она с ранениями ноги обратилась в травмпункт. Подростков задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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Фото: Piter.TV