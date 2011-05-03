В Романовке имущественный конфликт завершился стрельбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Гатчинского района разбирается в происшествии со стрельбой в Романовке, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 18 сентября правоохранителям поступило сообщение от жителя указанной деревни о том, что около дома 63 в его знакомых стреляли. Так, 61-летний мужчина в ходе конфликта, который возник из-за неоплаты ранее выполненных работ с индивидуальным предпринимателем, 41-летним гражданином Армении, выстрелил два раза вверх из своего гладкоствольного карабина "Сайга-410".

Прибывшие на место происшествия полицейские оружие изъяли, а оппонентов имущественного спора доставили в отдел для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Выборгском районе Петербурга школьники-неформалы устроили стрельбу.

Фото: Piter.TV