На Народной улице питбули разорвали болонку на глазах у людей

Маленький песик погиб от полученных травм. Известно, что агрессивные собаки много раз нападали на животных и местных жителей.

В Невском районе два питбуля разорвали белую болонку на глазах у местных жителей. Об этом сообщили в группе "Весёлый Посёлок" в соцсети "ВКонтакте".

По словам хозяйки погибшей собаки по кличке Ник, трагедия произошла во дворе дома № 59 на Народной улице. Хозяин питбулей не уследил за животными, они покинули квартиру через приоткрытую дверь и выбежали из парадной.

Злые псы растерзали Ника на глазах у хозяйки и детей. От полученных травм питомец погиб.

От этих собак неоднократно страдали не только животные, но и люди. Только на моей памяти от этих псов пострадали два человека и около пяти собак, в том числе и моя собака была прооперирована, после нанесённых травм одного из этих псов. Только лишь спасибо хирургу, который собрал ей заднюю лапу по частям. На обращение к хозяину с просьбой держать своих собак на коротком поводке, он отвечает: "Что заведу и третьего, тогда вообще по стенке будете ходить!" Наталья Егорова, хозяйка собаки по кличке Ник

По словам пострадавшей, на владельца питбулей писали заявление в полицию. Однако ситуация не изменилась. Жительница Петербурга просит чиновников и правоохранителей города решить проблему.

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Фото: ВКонтакте / Веселый Поселок