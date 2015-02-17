На Народной улице питбули разорвали болонку на глазах у людей

В Невском районе два питбуля разорвали белую болонку на глазах у местных жителей. Об этом сообщили в группе "Весёлый Посёлок" в соцсети "ВКонтакте".
По словам хозяйки погибшей собаки по кличке Ник, трагедия произошла во дворе дома № 59 на Народной улице. Хозяин питбулей не уследил за животными, они покинули квартиру через приоткрытую дверь и выбежали из парадной.
Злые псы растерзали Ника на глазах у хозяйки и детей. От полученных травм питомец погиб.
От этих собак неоднократно страдали не только животные, но и люди. Только на моей памяти от этих псов пострадали два человека и около пяти собак, в том числе и моя собака была прооперирована, после нанесённых травм одного из этих псов. Только лишь спасибо хирургу, который собрал ей заднюю лапу по частям. На обращение к хозяину с просьбой держать своих собак на коротком поводке, он отвечает: "Что заведу и третьего, тогда вообще по стенке будете ходить!"
Наталья Егорова, хозяйка собаки по кличке Ник
По словам пострадавшей, на владельца питбулей писали заявление в полицию. Однако ситуация не изменилась. Жительница Петербурга просит чиновников и правоохранителей города решить проблему.
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Фото: ВКонтакте / Веселый Поселок
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