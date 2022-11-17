В Красном Селе агрессивная собака покусала семь человек

Полицейским пришлось применить табельное оружие. Хозяин животного был задержан, так как плюс ко всему находится в федеральном розыске за неуплату алиментов.

В Красном Селе полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы защитить местных жителей от агрессивной собаки. Она успела покусать 7 человек. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицейский вечером 16 ноября у дома по улице Освобождения увидел, что собака (кавказская овчарка или алабай) хотела напасть на женщину, и применил табельное оружие. Собака была ранена и убежала с места происшествия. Всего известно о семи пострадавших от укусов данного животного.

Установлено, что владельцем собаки является 31-летний житель Красного Села. Он был ранее задержан, так как находился в федеральном розыске за неуплату алиментов.

Также в Красном Селе умерла полуторамесячная девочка.

Видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село