В Красном Селе умерла полуторамесячная девочка

Девочка ничем не болела.

В Красном Селе по непонятным причинам умерла новорождённая, которой не было двух месяцев.

Установлено, что ранним утром 16 ноября мать обнаружила свою дочь, которой не было двух месяцев, без признаков жизни. Девочка ничем не болела. Труп без внешних признаков насильственной смерти направлен в морг для установления причины смерти.

Семья полная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее в Ленобласти было возбуждено уголовное дело по факту найденного на полигоне тела младенца.

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